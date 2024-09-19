Кандидат у лідери США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що наступного тижня може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з українським президентом на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, яке відбудеться наступного тижня, Трамп сказав: “Напевно, так”.

Більше деталей політик не надав.

Reuters зазначає, що останніми місяцями інші світові лідери, які відвідували США для зустрічей на вищому рівні, також мали зустрічі з Трампом.

Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що План перемоги готовий. Раніше він наголошував, що в першу чергу передасть його чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам – Камалі Гарріс і Трампу.

13 вересня 2024 року Зеленський заявив, що зустрінеться з Байденом на засіданні Генасамблеї ООН, де офіційно передасть йому План перемоги 25 вересня.