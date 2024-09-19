Про це повідомляє Reuters.
Відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з українським президентом на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, яке відбудеться наступного тижня, Трамп сказав: “Напевно, так”.
Більше деталей політик не надав.
Reuters зазначає, що останніми місяцями інші світові лідери, які відвідували США для зустрічей на вищому рівні, також мали зустрічі з Трампом.
Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що План перемоги готовий. Раніше він наголошував, що в першу чергу передасть його чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам – Камалі Гарріс і Трампу.
13 вересня 2024 року Зеленський заявив, що зустрінеться з Байденом на засіданні Генасамблеї ООН, де офіційно передасть йому План перемоги 25 вересня.
- Постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що країна вже бачила мирний план Зеленського — і США вважають, що його стратегія та план можуть працювати.