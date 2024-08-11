Про це написала команда співачки.

Команда Селін Діон розкритикувала Дональда Трампа за використання її пісні “My Heart Will Go On” без дозволу на його передвиборчому заході в Монтані, де також звучали твори інших артистів.

“І серйозно… Ця пісня?”, – підсумували представники співачки.

Використання її пісні “My Heart Will Go On” на передвиборчому заході Дональда Трампа є недозволеним і не схвалюється співачкою. Вони також повідомили, що дізналися про це лише після події.

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