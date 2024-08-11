Команда Селін Діон висловила критику на адресу Дональда Трампа за незаконне використання її пісні "My Heart Will Go On" під час його передвиборчої кампанії.

Про це написала команда співачки.

Команда Селін Діон розкритикувала Дональда Трампа за використання її пісні “My Heart Will Go On” без дозволу на його передвиборчому заході в Монтані, де також звучали твори інших артистів.

“І серйозно… Ця пісня?”, – підсумували представники співачки.

Використання її пісні “My Heart Will Go On” на передвиборчому заході Дональда Трампа є недозволеним і не схвалюється співачкою. Вони також повідомили, що дізналися про це лише після події.