Про це написала команда співачки.
Команда Селін Діон розкритикувала Дональда Трампа за використання її пісні “My Heart Will Go On” без дозволу на його передвиборчому заході в Монтані, де також звучали твори інших артистів.
“І серйозно… Ця пісня?”, – підсумували представники співачки.
Використання її пісні “My Heart Will Go On” на передвиборчому заході Дональда Трампа є недозволеним і не схвалюється співачкою. Вони також повідомили, що дізналися про це лише після події.
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