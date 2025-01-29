Президент США Дональд Трамп, як очікується, підпише указ, що зобов’язує всі федеральні агентства визначити органи, які можуть боротися з антисемітизмом, зокрема знайти способи депортації активістів із такими поглядами, включаючи студентів, які перебувають у країні за візами.

Про це повідомляє The New York Post.

Указ передбачає, що керівники відомств мають подати свої рекомендації протягом 60 днів. Він також окреслює плани Міністерства юстиції США щодо розслідування випадків антисемітських графіті та погроз, зокрема на підтримку ХАМАС, у тому числі на території університетських містечок.

Як зазначається в документі, з яким ознайомилося видання, указ передбачає можливість депортації іноземців, зокрема студентів, які порушили закони під час антиізраїльських протестів після терактів 7 жовтня 2023 року, що призвели до вторгнення в Газу.

Раніше шість комітетів Палати представників США, контрольованих республіканцями, закликали уряд до більш активної боротьби з антисемітизмом, зокрема через надання федеральної допомоги коледжам лише за умови посилення політики протидії ворожому ставленню до єврейської громади.

Водночас у звіті Республіканської партії Палати представників зазначається, що Держдепартамент та Міністерство внутрішньої безпеки за президентства Джо Байдена блокували запити щодо кількості власників віз серед учасників протестів.