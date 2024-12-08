Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що намагатиметься закінчити війну Росії проти України. Втім він зауважив, що з приходом його до влади Україна може отримувати вже менше військової допомоги.

Про це політик сказав в інтерв’ю NBC News.

Трамп зауважив, що “активно намагається” припинити війну в Україні, й “якщо він зможе”, то покладе їй край. Він додав, що Україна “можливо” може очікувати зменшення військової допомоги після повернення його до влади.

Разом з тим, політик не став брати на себе зобов’язання щодо збереження США в НАТО — європейському військовому союзі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни. Однак Трамп пообіцяв зберегти роль США в НАТО за умови, що учасники військового блоку “будуть платити за своїми рахунками”.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що команда Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Байденом, зокрема у питанні завершення війни в Україні.