Про це політик сказав в інтерв’ю NBC News.
Трамп зауважив, що “активно намагається” припинити війну в Україні, й “якщо він зможе”, то покладе їй край. Він додав, що Україна “можливо” може очікувати зменшення військової допомоги після повернення його до влади.
Разом з тим, політик не став брати на себе зобов’язання щодо збереження США в НАТО — європейському військовому союзі, який є оплотом проти Росії з часів Другої світової війни. Однак Трамп пообіцяв зберегти роль США в НАТО за умови, що учасники військового блоку “будуть платити за своїми рахунками”.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що команда Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Байденом, зокрема у питанні завершення війни в Україні.
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