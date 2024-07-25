В інтерв’ю FOXnews Трамп розповів, що сказав главі української державами про те, що “ми маємо закінчити цю війну”.

Він натякнув, що Україні не вдасться перемогти Росію.

“Президент Зеленський зателефонував мені, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми повинні закінчити цю війну. Це військова машина. Ви зіткнулися з військовою машиною. Це те, що вони роблять — вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ так і не відбувся”, — розказав Трамп.

Він сказав, що росіяни мають “мільйони мін і тисячі армійських танків”.

“Багато росіян було вбито, але й багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися”, — вважає 45-й президент США.

Республіканець звинуватив чинного президента у тому, що відбувається. І назвав дві причини, через які, на його думку, Путін почав війну.

“Байден не повинен був допустити цього. Це було легко зупинити. Президент Путін ніколи б цього не зробив, ніколи, з двох причин. Номер один — ціни на нафту були низькими. Я підтримував їх на низькому рівні. Я підтримував низькі ціни на бензин. Щойно прийшов новий уряд, нафта подорожчала майже на 100 доларів за барель, що вдвічі більше, ніж мало б бути, і раптово в Росії з’явилися величезні суми грошей, яких у них не було. І ще я думаю, що одна з причин, через яку Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні хлопці, сильні люди”, — сказав Трамп.