Кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав президент Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії" під час мітингу в Пенсільванії 23 вересня перед Генеральною Асамблеєю ООН.

Про це повідомляє Bloomberg.

Також Дональд Трамп пообіцяв “по-іншому” підходити до відносин з Україною у разі перемоги на виборах.

“Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський – найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів”, — сказав Трамп.

Також Трамп вважає, що Зеленський “дуже сильно” хотів би, щоб на виборах перемогла Камала Гарріс. Але якщо він знову стане президентом США, то “постарається підштовхнути” Україну і Росію до переговорів.

“Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та Путіну і скажу: “Вам потрібно укласти угоду, це божевілля”, – сказав Трамп.

Заяви політика пролунали на тлі візиту Зеленського до США, де він запланував зустріч з американським лідером Джо Байденом. Президент має намір представити йому, а також Трампу та Гарріс План перемоги, який, за інформацією The Times, складається з чотирьох ключових пунктів.