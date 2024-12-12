Про це він сказав виданню Time.

Трамп також розкритикував Київ за використання американських ракет для атак по території Росії, заявивши, що категорично не погоджується з відправкою ракет на сотні миль вглиб Росії. Він підкреслив, що такі дії лише посилюють війну і погіршують ситуацію.

Водночас Трамп наголосив, що підтримка України США повинна бути використана як важіль впливу в переговорах про припинення війни, та заявив, що готовий досягти угоди через дипломатичні зусилля, а не через військові дії.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп стверджував, що зможе укласти мирну угоду між Росією та Україною всього за 24 години, але тепер визнає, що ситуація набагато складніша.

Наразі він визнає, що конфлікт в Україні важчий для вирішення, ніж ситуація на Близькому Сході.