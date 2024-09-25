Представник передвиборчого штабу Дональда Трампа повідомив, що кандидат від республіканців не має наміру зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським цього тижня.

Про це пише AP.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, жодної зустрічі між Трампом та Зеленським не заплановано. Хоча минулого тижня українські чиновники заявляли, що президент України планує зустрітися з кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

У виданні нагадали, що Трамп та Зеленський мають давню історію, яка почалася ще з часів перебування першого у Білому домі. Тоді Трамп, будучи президентом США, тиснув на Зеленського, аби в Україні розпочали розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера. Також тиск відбувався через компанію щодо кібербезпеки, яку Трамп помилково пов’язував з Україною. Цей заклик і призупинення Білим домом військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів призвів до першого імпічменту Трампа.