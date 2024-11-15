Новообраний президент США Дональд Трамп не припинятиме надання допомоги та зброї Україні, навіть незважаючи на його прагнення до швидкого завершення війни.

Про це повідомляє Politico.

За даними анонімного джерела, Київ наразі вважає, що Трамп цілком може виявитися кращим варіантом, ніж його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс.

“У найкращому випадку Гарріс дотрималася б підходу Джо Байдена (нинішнього президента, – ред.) – такою була б її політика, і це означало б повільну смерть України”, — зазначив він.

Натомість Трамп, за його словами навіть попри бажання швидко закінчити війну в Україні, не має наміру просто кинути рушник.

Джерело зауважило, що новообраний президент не збирається позбавляти Україну зброї та поставок, тому що, він знає, що розпад України означатиме, що російський диктатор Володимир Путін не буде розв’язувати питання за столом переговорів.