Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що не має наміру вводити нові санкції проти Росії, оскільки вважає, що існує можливість досягнення прогресу в напрямку мирного врегулювання конфлікту. Цю інформацію він озвучив журналістам під час прес-конференції в Овальному кабінеті 19 травня.

«Я вірю, що є шанс на досягнення результату, і якщо це станеться, ми зможемо уникнути ще гірших наслідків», – підкреслив Трамп. Проте він також зазначив, що в майбутньому може виникнути необхідність у введенні нових санкцій.

Напередодні, 18 травня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати разом із європейськими партнерами готові без вагань посилити санкції проти Росії, якщо президент Путін не розпочне мирні переговори з Україною «в дусі доброї волі».

19 травня Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними ТАСС, під час бесіди обговорювалися питання припинення вогню у війні, розв’язаній Росією проти України, а також можливості мирного врегулювання української кризи, яку в Росії називають конфліктом.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи результати розмови, зазначив, що наразі зосереджений на санкціях проти Росії та на новому пакеті санкцій від Європейського Союзу. «Пакет Європи буде, і він буде потужним. Є певні терміни, ніхто не хоче тиснути. Є домовленості, і я в це вірю. Більше того, буде наступний пакет», – заявив Зеленський.

10 травня президенти Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії відвідали Україну. Вони наголосили на необхідності припинення вогню по всій лінії фронту до 12 травня, інакше країни Європи запровадять нові санкції проти Росії.

14 травня посли Євросоюзу затвердили 17-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає посилення тиску на тіньовий флот Росії, що налічує близько 200 кораблів, включаючи нафтові танкери. До списку також потрапило близько 30 компаній, які займаються ухиленням від санкцій, зокрема в сфері товарів подвійного призначення. Додатково введено 75 індивідуальних санкцій проти осіб і компаній, пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом Росії.