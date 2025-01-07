Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості використання військової сили для отримання контролю над Гренландією або Панамським каналом.

Про це він заявив під час прессконференції.

“Я не можу гарантувати, що цього не станеться. Можливо, нам доведеться щось зробити”, – заявив Трамп.

На запитання про можливе використання сили для контролю над цими територіями він зауважив, що не може дати гарантій.

“Я не можу дати вам гарантії щодо Гренландії чи Панами. Але я можу сказати одне: вони нам потрібні для економічної безпеки”, – зазначив Трамп.

Трамп неодноразово висловлював бажання придбати Гренландію, називаючи її стратегічно важливою для США.

“Гренландія потрібна нам для національної безпеки. Люди навіть не знають, чи має Данія юридичне право на неї, але якщо має, вони повинні її віддати, тому що це необхідно для нашої безпеки”, – сказав Трамп.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відкинула можливість продажу Гренландії, заявивши, що “Гренландія належить гренландцям.” Вона додала, що серед жителів острова є широка підтримка позиції про те, що “Гренландія не продається.”

Трамп також підняв питання щодо Панамського каналу, висловлюючи занепокоєння тим, що його експлуатує Китай. Президент Панами Хосе Рауль Муліно зазначив, що контроль над каналом залишиться за Панамою і це питання не підлягає обговоренню.

“Панамський канал є життєво важливим для нашої країни. Його експлуатує Китай! Ми передали Панамський канал Панамі, а не Китаю”, – наголосив Трамп.

Тим часом, візит Дональда Трампа-молодшого до Гренландії разом із консервативним активістом Чарлі Кірком та директором персоналу президента Серхіо Гором викликав додатковий інтерес, хоча вони назвали цю поїздку приватною.