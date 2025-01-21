У свій перший день на посаді президента США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до домовленостей щодо завершення війни, а економічні складнощі в Росії можуть змусити Володимира Путіна розпочати переговори.

Про це пише “Голос Америки”.

За його словами, “Зеленський хоче укласти домовленість”. Водночас Трамп зауважив, Путін також повинен бути готовим до ухвалення угоди, оскільки “не укладаючи угоду, він руйнує Росію”.

“Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії… Я би сподівався, що він хоче укласти угоду”, — зазначив новообраний президент США.

Трамп також заявив, що працюватиме над якнайшвидшим завершенням війни Росії в Україні. За його словами, конфлікт “ніколи не мав початися”, і він переконаний, що за його президентства цього не сталося б.

Коментуючи роль США в підтримці України, Трамп наголосив, що Америка надає більше допомоги, ніж інші країни НАТО, і закликав союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Президент США також повідомив про плани зустрічі з Володимиром Путіним, проте не уточнив можливі строки, зазначивши, що це може статися “досить швидко”.

Трамп повторив свою перевагу митам над санкціями як інструменту впливу на Росію.