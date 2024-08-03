Звинувачення не висунули за три роки розслідування. Відомо, що Єгипет профінансував Трампа на суму в 10 мільйонів доларів.

Про це пише The Washington Post.

Американські правоохоронці розслідували можливе передання $10 млн від уряду Єгипту Дональду Трампу в період з 2017 по 2020 рік, коли його президентська кампанія стикалася з фінансовими труднощами.

За п’ять днів до інавгурації Трампа в січні 2017 року, менеджер банківського відділення в Каїрі отримав листа від організації, пов’язану з єгипетською розвідкою, з проханням зняти цю суму готівкою.

Міністерство юстиції США розпочало перевірку, чи порушував Трамп федеральний закон, отримуючи іноземне фінансування.

Однак звинувачення не були висунуті через сумніви тодішнього генерального прокурора США Вільяма Барра щодо достатності доказів.