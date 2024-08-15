Кандидат у президенти США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, де обговорили угоду про звільнення заручників та припинення вогню в секторі Гази.

Про це повідомляє Axios.

В столиці Досі, Катар, заплановано важливий раунд переговорів між високопосадовцями США, Катару, Єгипту та Ізраїлю для вирішення розбіжностей між Ізраїлем та ХАМАС.

Джерела повідомляють, що дзвінок Трампа міг спонукати Нетаньягу до угоди, але невідомо, чи дійсно Трамп це сказав. Офіс ізраїльського прем’єра підтвердив факт дзвінка, тоді як команда Трампа відмовилася коментувати ситуацію.

Минулого місяця Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News закликав Ізраїль швидко припинити війну в Газі та повернути заручників. Під час зустрічі з Нетаньягу в Мар-а-Лаго він підкреслив важкість ситуації із заручниками та необхідність їх термінового повернення.