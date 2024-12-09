Обраний президент США Дональд Трамп, заявив, що у перший день свого повернення до Білого дому планує розглянути можливість помилування для тих, хто брав участь у штурмі Капітолія в січні 2021 року.

Про це він розповів в інтерв’ю для NBC, передає BBC.

Помилування

Трамп зазначив, що планує “швидко” розглянути окремі випадки та підтвердив, що буде діяти “першого дня” після інавгурації 20 січня 2025 року.

Він підкреслив, що учасники протестів “живуть у пеклі” в умовах “брудних і жахливих” в’язниць, яких, за його словами, не слід було б навіть утримувати.

Громадянство за правом народження

Також Трамп заявив, що має намір припинити практику громадянства за правом народження. Це право дозволяє особам, народженим на території США, отримати американське громадянство, навіть якщо їхні батьки народилися за кордоном.

Згідно з 14-ю поправкою до Конституції США, усі особи, які народилися в Сполучених Штатах, є громадянами Сполучених Штатів. Трамп зазначив, що для впровадження цієї ідеї, ймовірно, буде потрібно внести зміни до Конституції США, можливо, через звернення до народу. Він також висловив незадоволення чинною системою громадянства за правом народження, назвавши її “смішною”.

Трамп підкреслив, що така практика існує лише в США, і проігнорував приклади інших країн, таких як Канада чи Бразилія.

Він додав, що під час свого попереднього президентського терміну не встиг втілити цю ініціативу через пандемію COVID-19.

Новообраний президент США також обговорив питання так званих “Мрійників” – іммігрантів, які приїхали до США в дитинстві. Він висловив готовність співпрацювати з демократами, щоб знайти компроміс щодо їхнього статусу.