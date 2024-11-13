Дональд Трамп оголосив про рішення призначити міністром оборони Піта Гегсета, відомого коментатора Fox News і ветерана армії США. Гегсет, якого ще має затвердити сенат, відомий своїми консервативними поглядами та критикою сучасних політик Пентагону.

Про це повідомляє Reuters.

Гегсет є ветераном Національної гвардії США і служив в Афганістані, Іраку і в Гуантанамо та нагороджений двома ‘бронзовими зірками” за службу.

При цьому кандидат не має урядового досвіду, але часто публічно висловлювався проти “воук” політики, що, на його думку, переважає в американській армії.

Серед основних об’єктів його критики – голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун, якого Гегсет звинувачував у надмірному акценті на різноманітті, ставлячи під сумнів призначення Брауна на цю посаду.

Водночас Гегсет висловлював неоднозначні погляди на міжнародні альянси та підтримку України. Хоча після початку повномасштабного вторгнення Росії він підтримав військову допомогу Україні, згодом заявляв, що події там не такі важливі для США, як внутрішні проблеми.

“Це не порівняти з кризою на наших вулицях”, – зазначав він тоді, акцентуючи на пріоритетах внутрішньої політики США.

Він також критикував НАТО та ставив під сумнів необхідність підтримки європейських союзників, які, на його думку, не виконують своїх зобов’язань.

“Чому Америка має продовжувати захищати країни, які не готові захищати себе?”, – наголошував Гегсет, звинувачуючи європейські держави в надмірній залежності від США.

Ставлення Гегсета до України та НАТО викликає побоювання щодо майбутньої підтримки адміністрацією Трампа європейських партнерів та українського уряду.