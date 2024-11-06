За результатами голосування у вирішальних штатах, кандидат від Республіканської партії повертається до Білого дому після чотирирічної перерви.

Про це повідомляє NBS News.

Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, забезпечивши собі 277 голосів виборчої колегії та перевищивши необхідний поріг у 270 голосів.

Зазначається, підтримка виборців у ключових штатах, зокрема у Вісконсині, стала вирішальною для його успіху.

Згідно з підрахунком 99% голосів у штаті Вісконсин, Трамп отримав 49,7% голосів (1 676 450 виборців), тоді як його основна суперниця Камала Гарріс — 48,7% (1 645 283 голосів). Незалежний кандидат Роберт Кеннеді-молодший посів третє місце, здобувши 0,5% голосів (17 572).

Здобувши 10 додаткових голосів виборчої колегії від Вісконсину, Трамп подолав необхідний поріг підтримки та офіційно став 47-м президентом США, закріпивши своє повернення до Білого дому.