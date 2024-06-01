Про це пише Sky News.

Дональд Трамп, колишній президент США, заявив про своє намір оскаржити обвинувальний вирок суду присяжних у Нью-Йорку. Суд визнав його винним за всіма 34 пунктами обвинувачення, які пов’язані зі спробою незаконного впливу на результати виборів 2016 року шляхом незаконних виплат.

“Ми будемо боротися. Ми будемо оскаржувати це рішення з багатьох різних питань”, – наголосив Трамп на пресконференції в Trump Tower у Нью-Йорку.

Він критикував судовий процес і “дуже конфліктного суддю”, стверджуючи, що судовий процес був “сфальсифікований”. Експрезидент також висловив незадоволення рішенням про відмову у задоволенні клопотання його захисту щодо зміни місця проведення судового засідання. Він заявив, що свідків з його боку буквально “розіп’яли”.

У четвер суд присяжних у Нью-Йорку одноголосно визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, висунутими проти нього у кримінальному процесі щодо «чорної бухгалтерії». Ці обвинувачення стосуються фальсифікацій ділової звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс за кілька тижнів до виборів 2016 року.