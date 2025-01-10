Суд у США виніс вирок обраному президенту Дональду Трампу у вигляді "безумовного звільнення" у справі, пов'язаній з виплатою порноакторці Стормі Деніелс за мовчання під час президентських виборів 2016 року.

Про це повідомляє CNN.

Трамп був присутній на засіданні онлайн, ймовірно, перебуваючи в своєму особняку в Мар-а-Лаго. Вирок стосується обвинувачень у шахрайстві у бізнесі, пов’язаному з цією виплатою.

Вирок означає, що у Трампа залишиться формальна судимість, але він не отримає ув’язнення, штрафів чи випробувального терміну.

Суддя Хуан Мерчан, ухвалюючи вирок, підкреслив, що хоча обтяжувальні обставини справи відомі, “надзвичайний правовий захист”, наданий посаді президента, є визначальним фактором у цій справі.

Він також зазначив, що цей захист не зменшує серйозності злочину і не виправдовує його.

“Звичайні громадяни не отримують такий правовий захист. Саме адміністрація президента надає його посадовій особі. Саме громадяни цієї країни нещодавно вирішили, що ви повинні знову отримати переваги цього захисту”, — зазначив суддя.

Трамп же знову заявив, що “абсолютно невинний” і “не зробив нічого поганого”, назвавши справу “політичним полюванням на відьом”.

Відтак 47-й президент США стане першим президентом в історії країни, якого засудили за кримінальний злочин.