Дональд Трамп отримує більшість голосів в Аризоні – останньому із семи так званих хитких штатів, які не мають сталих тенденцій до голосування за демократів чи республіканців – і закріплює перемогу на виборах президента США.

Про це пише The Associated Press.

Трамп, який отримав 270 голосів колегії вибірників, необхідних для перемоги в Білому домі до ранку в середу, тепер має, як очікується, 312 голосів проти 226 у Гарріс.

Крім Аризони, Трамп виграв також у штаті Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада.

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 мільйона голосів по всій країні, або 50,5%, проти 70,9 мільйона Гарріс — 48%.

Таким чином у США завершили підрахунок голосів на президентських виборах.

Після того, як Конгрес затвердить голосування Колегії вибірників 6 січня, Трамп та його майбутній віцепрезидент, сенатор США Джей ді Венс, мають вступити на посаду 20 січня.

Президент США Джо Байден наступного тижня зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, що є частиною процедури передання влади.