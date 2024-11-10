Про це пише The Associated Press.
Трамп, який отримав 270 голосів колегії вибірників, необхідних для перемоги в Білому домі до ранку в середу, тепер має, як очікується, 312 голосів проти 226 у Гарріс.
Крім Аризони, Трамп виграв також у штаті Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада.
За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 мільйона голосів по всій країні, або 50,5%, проти 70,9 мільйона Гарріс — 48%.
Таким чином у США завершили підрахунок голосів на президентських виборах.
Після того, як Конгрес затвердить голосування Колегії вибірників 6 січня, Трамп та його майбутній віцепрезидент, сенатор США Джей ді Венс, мають вступити на посаду 20 січня.
Президент США Джо Байден наступного тижня зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, що є частиною процедури передання влади.
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