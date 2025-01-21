У перший день після інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп підписав указ, яким призупинив усі програми зовнішньої допомоги на 90 днів. За цей час має бути проведено детальний аналіз їхньої відповідності новим цілям його адміністрації. Україна, яка є одним із найбільших одержувачів американської допомоги, може відчути наслідки цього рішення.

Про це пише Associated Press.

Наразі незрозуміло, який обсяг допомоги потрапить під обмеження, оскільки частина коштів уже виділена Конгресом і повинна бути використана за призначенням.

В указі зазначено, що “індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям” та “слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними”.

Президент заявив, що відтепер зовнішня допомога буде розподілятися лише у повній відповідності до його зовнішньополітичних пріоритетів.

Рішення про розподіл коштів залишено за держсекретарем Марко Рубіо, який ухвалюватиме його в координації з Управлінням з питань управління та бюджету.

Дональд Трамп давно виступає критично щодо зовнішньої допомоги, яка становить близько 1% федерального бюджету. Він також висловлював невдоволення масштабами допомоги Україні для посилення її обороноздатності у війні проти Росії.

Попри це, експерти вважають, що деякі з найбільших одержувачів американської допомоги, зокрема Ізраїль (3,3 млрд доларів), Єгипет (1,5 млрд доларів) і Йорданія (1,7 млрд доларів), швидше за все, не зазнають значних скорочень. Їхні фінансування регулюються довгостроковими договорами.