Про це пише Associated Press.
Наразі незрозуміло, який обсяг допомоги потрапить під обмеження, оскільки частина коштів уже виділена Конгресом і повинна бути використана за призначенням.
В указі зазначено, що “індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям” та “слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними”.
Президент заявив, що відтепер зовнішня допомога буде розподілятися лише у повній відповідності до його зовнішньополітичних пріоритетів.
Рішення про розподіл коштів залишено за держсекретарем Марко Рубіо, який ухвалюватиме його в координації з Управлінням з питань управління та бюджету.
Дональд Трамп давно виступає критично щодо зовнішньої допомоги, яка становить близько 1% федерального бюджету. Він також висловлював невдоволення масштабами допомоги Україні для посилення її обороноздатності у війні проти Росії.
Попри це, експерти вважають, що деякі з найбільших одержувачів американської допомоги, зокрема Ізраїль (3,3 млрд доларів), Єгипет (1,5 млрд доларів) і Йорданія (1,7 млрд доларів), швидше за все, не зазнають значних скорочень. Їхні фінансування регулюються довгостроковими договорами.
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