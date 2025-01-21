Про це пише Associated Press.

Наразі незрозуміло, який обсяг допомоги потрапить під обмеження, оскільки частина коштів уже виділена Конгресом і повинна бути використана за призначенням.

В указі зазначено, що “індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям” та “слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними”.

Президент заявив, що відтепер зовнішня допомога буде розподілятися лише у повній відповідності до його зовнішньополітичних пріоритетів.

Рішення про розподіл коштів залишено за держсекретарем Марко Рубіо, який ухвалюватиме його в координації з Управлінням з питань управління та бюджету.

Дональд Трамп давно виступає критично щодо зовнішньої допомоги, яка становить близько 1% федерального бюджету. Він також висловлював невдоволення масштабами допомоги Україні для посилення її обороноздатності у війні проти Росії.

Попри це, експерти вважають, що деякі з найбільших одержувачів американської допомоги, зокрема Ізраїль (3,3 млрд доларів), Єгипет (1,5 млрд доларів) і Йорданія (1,7 млрд доларів), швидше за все, не зазнають значних скорочень. Їхні фінансування регулюються довгостроковими договорами.