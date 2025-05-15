Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив готовність підтримати будь-який механізм, що може призвести до справедливого миру в Україні. Цю інформацію озвучив державний секретар США Марко Рубіо під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ у Туреччині.

Рубіо підкреслив, що США сподіваються на прогрес у вирішенні конфлікту в найближчі дні, зазначивши, що військове вирішення ситуації є недосяжним.

Напередодні Трамп оголосив, що не братиме участі у переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі.

Що відомо про мирні переговори, які відбудуться у Стамбулі 15 травня:

10 травня, за підсумками зустрічі “коаліції охочих”, США та європейські країни закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися з 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, які були присутні особисто, тоді як інші країни підключилися онлайн.

Перед і після засідання учасники “коаліції охочих” провели телефонні переговори з президентом Трампом, який підтримав цю ініціативу, як зазначив канцлер Мерц.

Володимир Путін, президент Росії, запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без жодних попередніх умов, про що він заявив на пресконференції 11 травня.

Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що чекає на Путіна у Стамбулі для прямих переговорів 15 травня.

Путін затвердив склад делегації для участі у переговорах, яку очолить його помічник Володимир Мединський, що раніше вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

На даний момент Україна не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей. Зеленський 14 травня зазначив, що спочатку очікує на інформацію з російської сторони, а потім визначиться з подальшими кроками.