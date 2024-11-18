Про це повідомляє Newsweek.

Згідно з повідомленням, Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social відповів на заяву консервативного активіста Тома Фіттона, який коментував можливість використання військових сил для боротьби з міграційною кризою.

Фіттон написав, що адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження надзвичайного стану для здійснення депортацій, називаючи це відповіддю на “вторгнення, спричинене політикою Байдена”.

У відповідь Трамп лаконічно написав:

“Правда”.

На передвиборних мітингах Трамп неодноразово заявляв про наміри реалізувати масштабну програму депортації, обіцяючи швидкі дії з перших днів перебування на посаді. Він також наголошував на залученні Національної гвардії та інших державних структур для підтримки цього процесу.

“У перший день я запущу найбільшу програму депортації злочинців в історії Америки”, – сказав Трамп під час одного з виступів.

Експерти наголошують, що подібні ініціативи можуть зіткнутися з юридичними обмеженнями, оскільки участь військових у внутрішніх правоохоронних операціях регулюється суворими законами.