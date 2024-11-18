Про це повідомляє Newsweek.
Згідно з повідомленням, Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social відповів на заяву консервативного активіста Тома Фіттона, який коментував можливість використання військових сил для боротьби з міграційною кризою.
Фіттон написав, що адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження надзвичайного стану для здійснення депортацій, називаючи це відповіддю на “вторгнення, спричинене політикою Байдена”.
У відповідь Трамп лаконічно написав:
“Правда”.
На передвиборних мітингах Трамп неодноразово заявляв про наміри реалізувати масштабну програму депортації, обіцяючи швидкі дії з перших днів перебування на посаді. Він також наголошував на залученні Національної гвардії та інших державних структур для підтримки цього процесу.
“У перший день я запущу найбільшу програму депортації злочинців в історії Америки”, – сказав Трамп під час одного з виступів.
Експерти наголошують, що подібні ініціативи можуть зіткнутися з юридичними обмеженнями, оскільки участь військових у внутрішніх правоохоронних операціях регулюється суворими законами.
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