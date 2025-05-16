Президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російською стороною в найближчі години або дні. Ці переговори будуть стосуватися мирних домовленостей, які відбулися 16 травня у Стамбулі. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Тирани, Албанія.

Макрон зазначив, що Трамп має намір з’ясувати деталі подій та спробувати знайти шляхи для подальшого руху вперед.

Після мирних переговорів між Росією та Україною, які відбулися 16 травня, відбулася телефонна розмова, в якій взяли участь президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Переговори у Стамбулі: ключові моменти

У Стамбулі 16 травня відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше брав участь у переговорах у 2022 році. У складі делегації також були заступники керівників МЗС і Міноборони Росії, а також начальник Головного управління Генштабу.

Переговори проходили за посередництва Туреччини, і в результаті сторони досягли кількох важливих домовленостей:

Обмін по 1000 полонених з кожного боку для зміцнення довіри;

Узгодження наміру обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню;

Принципова домовленість про проведення ще однієї зустрічі.

Проте Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені, і погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови. Ця вимога стала передумовою для режиму припинення вогню.

Крім того, з російської сторони прозвучала заява про готовність продовжувати війну роками, якщо це буде необхідно.