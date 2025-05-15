Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив намір відвідати Туреччину для участі в переговорах між Україною та Росією, якщо це буде доцільно. Заява була зроблена під час його виступу в Досі, столиці Катару, у четвер, 15 травня.

Трамп зазначив: “Я розглядаю можливість поїздки. Це складно, враховуючи наші поточні справи, але якщо виникне нагода, я вирушу в п’ятницю. Сподіваюся, що Росія та Україна зможуть досягти прогресу”. Він також підкреслив, що наразі тривають активні переговори.

Щодо мирних переговорів, які відбулися у Стамбулі 15 травня, варто зазначити, що 10 травня на зустрічі “коаліції охочих” представники 35 країн, включаючи Україну, закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке почнеться з 12 травня. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

На зустрічі були присутні особисто президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск. Інші учасники підключилися до обговорення онлайн.

Після засідання учасники “коаліції охочих” провели телефонну розмову з Трампом, який підтримав їх ініціативу. Канцлер Мерц зазначив, що президент США поділяє їхні погляди на ситуацію.

Володимир Путін, президент Росії, запропонував Україні відновити прямі переговори без попередніх умов, починаючи з 15 травня у Стамбулі. Цю інформацію він озвучив на пресконференції 11 травня. Речник Кремля Дмитро Пєсков також підтвердив, що Росія готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що було повідомлено після його розмови з Макроном.

Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів. Російський лідер затвердив склад своєї делегації, яку очолить його помічник Володимир Мединський.