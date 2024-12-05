Айзекман, засновник і керівник компанії Shift4 Payments, є прихильником України та близьким соратником Ілона Маска. У минулому він двічі літав у космос у рамках місій SpaceX. Під час першого польоту Айзекман разом із командою взяв із собою український прапор, а пізніше пожертвував $100 тисяч на придбання швидкої допомоги для України. Він також є амбасадором ініціативи UNITED24.

“Джаред керуватиме місією NASA щодо відкриттів і натхнення, прокладаючи шлях до новаторських досягнень у космічній науці, технологіях і дослідженнях”, – написав Дональд Трамп на платформі Truth Social.

Айзекман наразі очолює програму Polaris, у межах якої активно використовуються космічні апарати SpaceX. У разі затвердження його кандидатури, він відповідатиме за бюджет NASA обсягом близько $25 мільярдів. Ці кошти мають забезпечити продовження програми Artemis, яка передбачає повернення людей на Місяць.

Призначення нового керівника NASA відбулося раніше, ніж під час першого президентського терміну Трампа. Це пов’язують із тісною співпрацею Трампа та Маска, який нещодавно обговорював із президентом майбутні місії SpaceX на Марс. Сам Трамп був присутній на шостому випробувальному запуску Starship у Техасі.

Джаред Айзекман стане першим мільярдером без політичного досвіду на чолі NASA, змінивши нинішнього очільника, колишнього сенатора США Білла Нельсона, якого призначив президент Байден.