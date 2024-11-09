Новообраний президент США Дональд Трамп готується вийти з Паризької кліматичної угоди, коли повернеться на посаду в січні наступного року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що команда новообраного президента вже підготувала указ, згідно з яким США вийдуть з міжнародної угоди, яка зобов’язує країни скорочувати викиди парникових газів.

За інформацією The New York Times, вже підготовлено низку розпоряджень, які передбачають зменшення розміру національних пам’яток та отримання дозволів щодо збільшення буріння та видобутку корисних копалин на державних землях. Ці документи підуть на підпис Трампу, коли він офіційно стане президентом.

Видання нагадує, що під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв розширити видобуток нафти. Згідно з його політикою, ціни на енергоносії мають скоротитися вдвічі протягом 12 місяців після вступу на посаду.

Також очікується, що Трамп припинить паузу щодо дозволу на експорт нового скрапленого природного газу (СПГ) на великі ринки в Азії та Європі та скасує відмову, яка дозволяє таким штатам, як Каліфорнія, мати більш жорсткі стандарти забруднення.