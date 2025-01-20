Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерел, Трамп планує обговорити з Путіним можливість особистої зустрічі в найближчі місяці з метою спробувати завершити війну в Україні.

Раніше американський політик заявляв, що конфлікт можна буде припинити вже наступного дня після інавгурації, однак наразі немає підстав вважати, що війна завершиться найближчим часом.

У Кремлі відзначили, що очікують офіційного повернення Трампа в Білий дім для початку підготовки до переговорів. Швейцарія та Сербія вже заявили про готовність прийняти лідерів для проведення зустрічі.

Ці переговори можуть стати значним кроком у відновленні двосторонніх відносин між США та Росією після майже трирічної паузи, коли президент Джо Байден відмовлявся від безпосередніх контактів з Путіним.