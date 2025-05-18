Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив свої побажання швидкого одужання Джо Байдену після того, як стало відомо про виявлення у нього агресивної форми раку передміхурової залози. У своєму пості в Instagram Трамп разом із дружиною Меланією висловили підтримку Байдену та його родині, зазначивши, що їм сумно чути про хворобу колишнього президента.

Згідно з інформацією, опублікованою в The New York Times, 18 травня речник Джо Байдена оголосив про діагноз, який включає виявлення невеликого вузла на простаті, що потребує подальшого медичного обстеження.

У той же час у Румунії відбувся другий тур президентських виборів, де перемогу здобув проєвропейський кандидат Нікушор Дан. За даними постійної виборчої комісії, він отримав 54,17% голосів, випередивши свого опонента Джордже Сіміона, який набрав 45,83% голосів.

Нікушор Дан, чинний мер Бухареста, отримав понад 5,8 мільйона голосів із загальної кількості понад 11,6 мільйона виборців, що забезпечило йому перемогу на президентських виборах.

Ці події відбуваються на фоні 1181-го дня війни в Україні, коли світові лідери продовжують підтримувати Україну у її боротьбі за суверенітет. Зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським та американським сенатором Джей Ді Венсом, обговорюючи подальшу допомогу та підтримку для України.