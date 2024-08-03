Про це пише NYT.
Як повідомляє видання, незабаром відбудуться другі президентські дебати цього виборчого циклу, і вперше ми побачимо Трампа в протистоянні з новою кандидаткою від демократів, Камалою Гарріс. Дебати пройдуть 4 вересня в Пенсильванії, ключовому штаті, який може вирішити долю виборів.
Трамп анонсував, що дебати відбудуться на Fox News з живою аудиторією, на відміну від попередніх, які проходили у порожньому залі. Він також висловив готовність прийняти Гарріс як суперницю, хоча поки невідомо, чи погодилася вона на дебати.
Камала Гарріс отримала достатню підтримку делегатів і офіційно розпочала свою президентську кампанію 21 липня, після оголошення Джо Байдена про вихід з перегонів. Підтримка Гарріс з боку президента та інших демократів свідчить про її сильні позиції.
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