Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожує країнам БРІКС запровадити 100% мита на товари, якщо ті відмовляться від використання долара і створюватимуть нову валюту.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, яка є недоступною в Україні.

“Ми вимагаємо від цих країн зобов’язань, що вони не створюватимуть нової валюти БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту, яка замінить могутній долар США. Інакше вони зіткнуться зі 100-відсотковими митами й повинні будуть попрощатися з продажами в чудову економіку США”, — написав Трамп.

Також він наголосив на тому, що наразі немає шансів, що будь-яка валюта замінить долар у міжнародних розрахунках.

“Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долара у міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна буде попрощатися з Америкою”, — заявив політик.

Наразі членами БРІКС є Бразилія, Індія, Китай, Єгипет, Ефіопія, Іран, Росія, Південна Африка, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та Ефіопія.