Про це він написав у соцмережі Truth Social, яка є недоступною в Україні.
“Ми вимагаємо від цих країн зобов’язань, що вони не створюватимуть нової валюти БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту, яка замінить могутній долар США. Інакше вони зіткнуться зі 100-відсотковими митами й повинні будуть попрощатися з продажами в чудову економіку США”, — написав Трамп.
Також він наголосив на тому, що наразі немає шансів, що будь-яка валюта замінить долар у міжнародних розрахунках.
“Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долара у міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна буде попрощатися з Америкою”, — заявив політик.
Наразі членами БРІКС є Бразилія, Індія, Китай, Єгипет, Ефіопія, Іран, Росія, Південна Африка, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та Ефіопія.
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