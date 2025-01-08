Відповідні фотографії він опублікував у мережі Х.
Всього Трамп показав два фото: перша з картою США і Канади, позначених одним кольором, з написом “Сполучені Штати”, а іншa – з зображенням США і Канади, вкритих американським прапором.
Нагадаємо, що прем’єр Канади Джастін Трюдо рішуче заперечив можливість приєднання Канади до США, заявивши, що країни виграють від рівноправного партнерства в торгівлі та безпеці. Так він відповів на коментарі Дональда Трампа, який раніше назвав Канаду “штатом”, а Трюдо — “губернатором”.
Ідея приєднання виникла на тлі заяв Трампа про можливість введення 25% мит на канадські товари через недостатню боротьбу Канади з нелегальними мігрантами і наркотиками.
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