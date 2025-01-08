Обраний президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею включення Канади до складу Сполучених Штатів. У своїх дописах у соціальних мережах він оприлюднив карти, на яких Канада зображена як 51-й штат США.

Відповідні фотографії він опублікував у мережі Х.

Всього Трамп показав два фото: перша з картою США і Канади, позначених одним кольором, з написом “Сполучені Штати”, а іншa – з зображенням США і Канади, вкритих американським прапором.

Нагадаємо, що прем’єр Канади Джастін Трюдо рішуче заперечив можливість приєднання Канади до США, заявивши, що країни виграють від рівноправного партнерства в торгівлі та безпеці. Так він відповів на коментарі Дональда Трампа, який раніше назвав Канаду “штатом”, а Трюдо — “губернатором”.

Ідея приєднання виникла на тлі заяв Трампа про можливість введення 25% мит на канадські товари через недостатню боротьбу Канади з нелегальними мігрантами і наркотиками.