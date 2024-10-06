Кандидат у президенти США Дональд Трамп на мітингу в Пенсильванії пообіцяв, що США досягнуть Марса, якщо його переоберуть президентом. Також він пообіцяв американцям знизити податки на та ціни на енергоносії.

Про це пише Sky News.

Трамп провів масштабний мітинг у Батлері, що у штаті Пенсильванія. Саме там на нього у липні цього року було скоєно замах. Під час виступу Трамп заявив, що США “досягнути Марсу”, якщо його переоберуть на пост президента. А ще він пообіцяв, що «ніяких чоловіків у жіночому спорті» не буде.

“Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення… Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори”, – заявив з трибуни Трамп.

Окрім планів дослідити Марс, Трамп також пообіцяв суттєво знизити податки та ціни на енергоносії.

Мільярдер Ілон Маск, що стоїть за Tesla і SpaceX, а тепер власник платформи соціальних мереж X, ненадовго вийшов на сцену та закликав людей зареєструватися для голосування.

“Президент Трамп повинен перемогти, щоб зберегти Конституцію. Він повинен перемогти, щоб зберегти демократію в Америці”, — сказав Маск, підтримавши Трампа.