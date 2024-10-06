Про це пише Sky News.
Трамп провів масштабний мітинг у Батлері, що у штаті Пенсильванія. Саме там на нього у липні цього року було скоєно замах. Під час виступу Трамп заявив, що США “досягнути Марсу”, якщо його переоберуть на пост президента. А ще він пообіцяв, що «ніяких чоловіків у жіночому спорті» не буде.
“Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення… Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори”, – заявив з трибуни Трамп.
Окрім планів дослідити Марс, Трамп також пообіцяв суттєво знизити податки та ціни на енергоносії.
Мільярдер Ілон Маск, що стоїть за Tesla і SpaceX, а тепер власник платформи соціальних мереж X, ненадовго вийшов на сцену та закликав людей зареєструватися для голосування.
“Президент Трамп повинен перемогти, щоб зберегти Конституцію. Він повинен перемогти, щоб зберегти демократію в Америці”, — сказав Маск, підтримавши Трампа.
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