Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після свого вступу на посаду 20 січня.

Про це пише Reuters.

Трамп не уточнив точну дату зустрічі. Відомо, що це буде вперше, коли лідери двох країн зустрінуться після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Він підкреслив, що стратегію припинення війни можна визначити лише через діалог з Путіним.

“Я не думаю, що він в захваті від того, як все пішло, тому що це пішло не зовсім добре для нього. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко”, — заявив Трамп.

За словами Трампа, він давно мав бажання зустрітися, але для цього йому потрібно було офіційно стати президентом США.