Про це пише Reuters.
Трамп не уточнив точну дату зустрічі. Відомо, що це буде вперше, коли лідери двох країн зустрінуться після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
Він підкреслив, що стратегію припинення війни можна визначити лише через діалог з Путіним.
“Я не думаю, що він в захваті від того, як все пішло, тому що це пішло не зовсім добре для нього. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко”, — заявив Трамп.
За словами Трампа, він давно мав бажання зустрітися, але для цього йому потрібно було офіційно стати президентом США.
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