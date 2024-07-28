Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за політику адміністрації президента Джо Байдена щодо криптовалют та пообіцяв зробити США наддержавою в галузі біткойнів.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на виступ політика на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі, штат Теннессі.

Дональд Трамп у суботу, 27 липня, різко розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс через підхід адміністрації Байдена щодо регулювання криптовалюти та оголосив широку політику, сприятливу для розвитку криптоіндустрії.

Він наголосив, що у разі перемоги на виборах створить стратегічний резерв біткоїнів у США. Це дасть не тільки поштовх економіці, а ще зробить Вашингтон “криптовалютною столицею планети”.

Також Трамп пообіцяв, що у разі перемоги на президентських виборах, біткоїн та інші криптовалюти “злетять до небес” у ціні і їх вартість навіть перевищить ціну золота. До того ж політика Трампа полягатиме у збереженні усіх біткоїнів, які країна тримає нині або придбає в майбутньому.

“Якщо мене оберуть, політика моєї адміністрації полягатиме в тому, щоб зберегти 100% біткоїнів, якими володіє або придбає уряд США, в майбутньому. Це стане, по суті, ядром національного стратегічного резерву біткоїнів”, — заявив політик.