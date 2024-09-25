Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що країна "застрягла" у війні в Україні, і лише його перемога на виборах допоможе Сполученим Штатам "вийти" з цього конфлікту.

Про це повідомляє агенція Reuters, цитуючи заяву Трампа на мітингу в Атланті.

Експрезидент знову пообіцяв у разі перемоги “врегулювати війну в Україні” та “покласти край хаосу на Близькому Сході”, тому що світ “дуже близький до Третьої світової війни”.

“Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути”, — сказав Трамп.

Він також повторив свої слова про Зеленського, який “є найкращим торговцем на Землі” та кожного разу після поїздки до США “забирає із собою 100 мільярдів доларів”.

Трамп заявив, що досягне переговорів. Але якщо він не стане президентом, США застрянуть у російсько-українській війні.

“Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я зроблю це. Я досягну переговорів, я піду. Ми повинні піти. Байден каже: “Ми не підемо, поки не переможемо”. Що станеться, якщо вони переможуть”, — сказав Трамп.