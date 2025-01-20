47-й президент США Дональд Трамп оголосив про надзвичайний стан у сфері енергетики, що дозволить здійснювати видобуток енергоносіїв у місцях, де це раніше було заборонено.

Про це Трамп заявив у своїй першій промові після інавгурації.

За словами президента, інфляційна криза спричинена надмірними витратами та високими цінами на енергоносії.

“Тому сьогодні я також оголошу надзвичайний стан у сфері енергетики. Ми буритимемо, дитинко, буритимемо. […] Ми знову станемо багатою країною, і саме рідке золото під нашими ногами допоможе нам у цьому”, – заявив Трамп.

Окрім цього, він пообіцяв впровадити тарифи на імпортні товари, знизити інфляцію та скасувати пільги на електромобілі.

“Ви зможете купити автомобіль на свій вибір. Ми знову вироблятимемо автомобілі в Америці такими темпами, про які ніхто не міг і мріяти лише кілька років тому”, – додав президент США.