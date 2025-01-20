Про це Трамп заявив у своїй першій промові після інавгурації.
За словами президента, інфляційна криза спричинена надмірними витратами та високими цінами на енергоносії.
“Тому сьогодні я також оголошу надзвичайний стан у сфері енергетики. Ми буритимемо, дитинко, буритимемо. […] Ми знову станемо багатою країною, і саме рідке золото під нашими ногами допоможе нам у цьому”, – заявив Трамп.
Окрім цього, він пообіцяв впровадити тарифи на імпортні товари, знизити інфляцію та скасувати пільги на електромобілі.
“Ви зможете купити автомобіль на свій вибір. Ми знову вироблятимемо автомобілі в Америці такими темпами, про які ніхто не міг і мріяти лише кілька років тому”, – додав президент США.
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