Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про своє повернення до Вашингтона після завершення туру країнами Перської затоки. Він також підтвердив, що запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Стамбулі не відбудеться. Цю інформацію повідомили численні джерела.

Трамп зазначив: «Подивимося, що буде з Росією та Україною», вказуючи на триваючі переговори між цими країнами, які проходять у Туреччині.

Колишній президент США додав, що готовий зустрітися з Путіним «як тільки це вдасться організувати». Раніше він розглядав можливість поїздки до Стамбула, куди був запрошений Володимир Путін для участі в переговорах.

Згідно з інформацією з українських джерел, нещодавно в Стамбулі відбулася зустріч між головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим з радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії, а також зі спецпредставником США Кітом Келлогом. Після цього розпочалися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

16 травня у Стамбулі заплановані перші прямі переговори між Україною та Росією. Російську делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський, який раніше вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Українську делегацію представлятиме міністр оборони Рустем Умєров.

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрічався в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як «бутафорський». Він підкреслив, що, з поваги до Трампа та Ердогана, відправив українську делегацію до Стамбула. За словами Зеленського, переговори мають відбутися за участі представників Туреччини та США.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував провести прямі переговори. Проте в Кремлі підтвердили, що Путін на цих переговорах не буде присутній.