Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив намір розглянути можливі дії у відповідь на нові санкції, які були запроваджені Європейським Союзом та Великою Британією проти Росії. Однак, він не надав конкретних деталей щодо своїх планів. Цю інформацію Трамп озвучив журналістам, покидаючи Капітолійський пагорб після зустрічі з республіканцями, присвяченої податковому законопроєкту.

«Ми розглядаємо багато варіантів, але побачимо», – зазначив Трамп, підкреслюючи, що ситуація залишається відкритою.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати разом з європейськими партнерами «без вагань» посилять санкції проти Росії, якщо президент Путін не розпочне мирні переговори з Україною «в дусі доброї волі».

Після розмови з Путіним 19 травня Трамп повідомив, що наразі не планує вводити нові санкції, оскільки «існує шанс» на досягнення прогресу в напрямку припинення вогню.

Державний секретар Марко Рубіо раніше зазначив, що уряд США просив законодавців дати їм «трохи часу» і утриматися від нових санкцій, щоб сприяти прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом.

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Законопроєкт включає первинні та вторинні санкції, зокрема 500% тарифи на країни, які купують російську нафту та її похідні продукти.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

20 травня Рада ЄС ухвалила нові санкції проти трьох підрозділів Збройних сил Росії, які причетні до розробки та використання хімічної зброї у війні проти України. До списку потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міноборони РФ.

Ці підрозділи є частиною російських збройних сил, а рішення про санкції було ухвалене на основі звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), оприлюднених у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.

Рада ЄС також затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, який, за словами верховної дипломатки ЄС Кая Каллас, є наймасштабнішим з початку війни в Україні. Цей пакет включає гібридні санкції, санкції, пов’язані з правами людини, а також санкції проти використання хімічної зброї.

Велика Британія також оголосила про новий пакет санкцій, що охоплює 100 цілей у російських військових, енергетичних та фінансових секторах, а також тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після 17-го пакета санкцій можливе введення ще одного. «Якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде й наступний», – підкреслив він.