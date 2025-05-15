Президент США Дональд Трамп висловив думку, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця, поки він не зустрінеться з Володимиром Путіним. Ці коментарі Трамп зробив під час розмови з журналістами на борту Air Force One, коли літак приземлявся в Дубаї.

Трамп зазначив: “Нічого не станеться, поки ми не зустрінемося з Путіним”, підкреслюючи важливість особистої зустрічі для просування в переговорах.

Переговори у Стамбулі 15 травня

15 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Анкару для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський раніше висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, де російський лідер пропонував провести прямі переговори.

Проте, Путін не буде присутній у Туреччині. Кремль оголосив склад своєї делегації, яку очолить помічник президента Володимир Мединський, що вже мав досвід переговорів з українською стороною на початку російського вторгнення у 2022 році.

Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що “Росія має свою позицію” щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Зеленський поки що не оголосив склад української делегації та формат зустрічей. Він зазначив, що ухвалить рішення після зустрічі з Ердоганом, але вже охарактеризував рівень російської делегації як “бутафорський”. 14 травня Зеленський висловив сподівання дізнатися, хто представлятиме Росію, перш ніж визначитися з подальшими кроками.

Трамп також підтвердив, що у п’ятницю, 16 травня, може відвідати переговори між Росією та Україною в Туреччині, “якщо це буде доречно”. Відомо, що на ці переговори зі США прибудуть спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.