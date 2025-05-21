19 травня президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами висловив впевненість у перемозі Росії у війні, що триває з Україною. Цю інформацію повідомило видання Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з деталями бесіди.

У ході розмови Трамп обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним питання, пов’язані з відмовою від умов щодо припинення вогню. Він також висловив небажання запроваджувати нові санкції проти Росії, на відміну від позиції Євросоюзу та Великої Британії.

Трамп, спілкуючись з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повторював тези, які звучать з Кремля, про неминучу перемогу Росії. Проте, аналіз бойових дій, проведений Bloomberg, свідчить, що з початку 2025 року Росія змогла захопити лише 0,15% території України, переважно в Донецькій області. Для повного контролю над цією областю, за оцінками, Росії знадобиться кілька років активних бойових дій.

20 травня Трамп повідомив журналістам про можливі подальші кроки після запровадження нових санкцій з боку ЄС та Великої Британії, проте не вдався в деталі. Він також підкреслив, що не планує вводити додаткові санкції проти Росії, оскільки бачить шанси на прогрес у напрямку досягнення припинення вогню.

Раніше держсекретар Марко Рубіо зазначив, що уряд США просив законодавців дати час для досягнення угод між Кремлем і Києвом, утримуючись від нових санкцій.

У телефонній розмові з Путіним Трамп обговорював питання мирного врегулювання української кризи. Російський президент заявив, що припинення вогню можливе лише після досягнення відповідних домовленостей, деталі яких не були уточнені.

Путін також розповів про меморандум між Росією та Україною, який може включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту. Він висловив готовність працювати над цим документом, вважаючи, що переговори у Стамбулі свідчать про позитивний напрямок.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що будь-які меморандуми не будуть секретними і можуть стати основою для “мапи”, яка призведе до закінчення війни. Цей документ має передбачати припинення вогню і бути підтриманим обома сторонами.

Того ж дня Трамп провів дві телефонні розмови з Зеленським. У другій розмові взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александер Стубб.

Зеленський повідомив, що під час цієї розмови обговорювалися переговори між Україною та Росією. Трамп висловив думку, що російська сторона може подавати сигнали щодо можливого припинення вогню та подальших кроків. Зеленський, у свою чергу, закликав США розглядати відмову Росії від домовленостей як небажання закінчити війну.

20 травня Дональд Трамп заявив, що якщо він дійде висновку, що не може вплинути на ситуацію, він “відступить” від переговорного процесу щодо припинення війни Росії проти України.