Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі 7 грудня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що припинення бойових дій в Україні повинно контролюватися європейськими військами.

Про це пише The Wall Street Journal.

Трамп підкреслив, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче бачити “сильну, добре озброєну Україну” після завершення бойових дій.

Як пише видання, він додав, що Європа повинна відігравати основну роль у захисті та підтримці України, а також контролювати процес припинення вогню через присутність європейських військ на території України.

Водночас Трамп виключив можливість розміщення військ США в Україні, але закликав європейців зробити більше для того, щоб змусити Китай тиснути на Росію та покласти край повномасштабному вторгненню. Лідери також обговорювали можливість використання тарифів проти Пекіна для досягнення цього.

В оточенні Трампа зазначили, що наразі у нього немає конкретного плану щодо України, а ключові рішення будуть ухвалюватися після формування команди з національної безпеки та проведення подальших переговорів з союзниками, зокрема з Володимиром Путіним.