Про це пише The Wall Street Journal.
Трамп підкреслив, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче бачити “сильну, добре озброєну Україну” після завершення бойових дій.
Як пише видання, він додав, що Європа повинна відігравати основну роль у захисті та підтримці України, а також контролювати процес припинення вогню через присутність європейських військ на території України.
Водночас Трамп виключив можливість розміщення військ США в Україні, але закликав європейців зробити більше для того, щоб змусити Китай тиснути на Росію та покласти край повномасштабному вторгненню. Лідери також обговорювали можливість використання тарифів проти Пекіна для досягнення цього.
В оточенні Трампа зазначили, що наразі у нього немає конкретного плану щодо України, а ключові рішення будуть ухвалюватися після формування команди з національної безпеки та проведення подальших переговорів з союзниками, зокрема з Володимиром Путіним.
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