Про це повідомляє CBS News.
“Переможний мітинг Make America Great Again” заплановано на 15:00 за східним часом. Захід організовано Трамп-Вансівським інавгураційним комітетом, і охочі вже можуть зареєструватися для участі.
Трамп має скласти присягу на другий термін 20 січня, після перемоги на президентських виборах у листопаді над віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
За останні місяці після оголошення результатів виборів Трамп активно формує склад своєї другої адміністрації, призначаючи ключових осіб на керівні посади.
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