19 січня у Вашингтоні, напередодні своєї інавгурації, Дональд Трамп планує провести масштабний мітинг. Захід відбудеться в Capital One Arena, яка вміщує близько 20 тисяч осіб, повідомляють джерела, знайомі з підготовкою.

Про це повідомляє CBS News.

“Переможний мітинг Make America Great Again” заплановано на 15:00 за східним часом. Захід організовано Трамп-Вансівським інавгураційним комітетом, і охочі вже можуть зареєструватися для участі.

Трамп має скласти присягу на другий термін 20 січня, після перемоги на президентських виборах у листопаді над віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

За останні місяці після оголошення результатів виборів Трамп активно формує склад своєї другої адміністрації, призначаючи ключових осіб на керівні посади.