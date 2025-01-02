Про це повідомляє CBS News.

“Переможний мітинг Make America Great Again” заплановано на 15:00 за східним часом. Захід організовано Трамп-Вансівським інавгураційним комітетом, і охочі вже можуть зареєструватися для участі.

Трамп має скласти присягу на другий термін 20 січня, після перемоги на президентських виборах у листопаді над віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

За останні місяці після оголошення результатів виборів Трамп активно формує склад своєї другої адміністрації, призначаючи ключових осіб на керівні посади.

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