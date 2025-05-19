Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснив телефонний дзвінок до президента Росії Володимира Путіна. За інформацією Білого Дому, розмова триває, що також підтвердило російське агентство ТАСС.

Після спілкування з Путіним, Трамп планує зв’язатися з українським президентом Володимиром Зеленським. Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що після цих дзвінків Сполучені Штати можуть переглянути свою участь у мирних переговорах, які стосуються війни, розв’язаної Росією проти України.

«Ми усвідомлюємо, що ситуація зайшла в глухий кут. Я вважаю, що президент запитає у Володимира Путіна: “Ви серйозно? Ви дійсно так вважаєте?”», – зазначив Джей Ді Венс.

Керолайн Левітт, речниця адміністрації Трампа, повідомила, що Трамп розглядає можливість особистої зустрічі з Путіним, але все залежить від результатів дзвінка, який відбудеться 19 травня.

Дональд Трамп також висловив думку, що Володимир Путін «бажає миру», «втомився від війни» і шукає способи зберегти обличчя. Щодо президента Зеленського, Трамп знову підкреслив, що у лідера України «немає козирів» і «з ним важко вести переговори».