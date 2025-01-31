Трамп висловився про це на своїй платформі Truth Social, підкресливши, що ідея відмови від долара більше не буде залишатися без реакції.

«Ми вимагатимемо від цих країн зобов’язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з можливістю продавати свою продукцію в чудовій американській економіці. Вони можуть знайти іншу країну-лоха» – заявив Трамп.

Він також зазначив, що «немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде» і додав, що будь-яка країна, яка спробує це зробити, «повинна сказати “привіт” митам і “прощавай” Америці».

БРІКС об’єднує найбільші країни, що розвиваються, серед яких Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка та інші. Росія активно просуває ідею створення нової валюти для скорочення залежності від долара та уникнення міжнародних санкцій. Однак у середині БРІКС немає єдності з цього питання, і деякі країни, як Індія, виявляють обережність щодо таких ініціатив.