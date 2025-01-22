Президент США Дональд Трамп заявив про ймовірність запровадження нових санкцій проти Росії, якщо її президент Володимир Путін не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні.

Про це він сказав під час виступу в Білому домі, повідомляють Bloomberg і CNN.

Трамп підкреслив, що має намір найближчим часом поговорити з Путіним і готовий зустрітися з ним у будь-який момент.

“Президент (України Володимир — ред.) Зеленський хотів би миру, але для цього потрібні двоє”, — зазначив Трамп, натякаючи на необхідність участі Путіна.

Також Трамп підтвердив, що під час нещодавньої телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном обговорював війну в Україні.

Нагадаємо, 20 січня після інавгурації Трамп заявив, що Зеленський прагне укласти угоду. Водночас він висловив сподівання, що Путін також готовий до компромісу, адже, за його словами, не укладаючи угоди, російський диктатор лише завдає шкоди своїй країні.

“Думаю, Росія має великі проблеми. Подивіться на інфляцію в Росії… Я б сподівався, що він хоче укласти угоду”, — сказав Трамп.

Він наголосив, що прагне якомога швидше домогтися завершення війни в Україні, повторивши свою думку, що цей конфлікт “ніколи не повинен був початися”.