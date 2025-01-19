Обраний президент США Дональд Трамп ввечері у суботу, 18 січня, прибув до Вашингтона перед інавгурацією, яка відбудеться у понеділок, 20 січня.

Про це повідомляє CBS News.

Літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса ввечері перед тим, як він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling для запланованого на вечір свята і феєрверку. Трамп вийшов з літака близько 19:20 за місцевим часом. Він не відповідав на запитання журналістів, але ненадовго зупинився, щоб помахати пресі та двічі махнув кулаком у повітрі.

У Вашингтон Трамп, Меланія та їхній син Беррон вилетіли з міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида, поблизу Мар-а-Лаго, де його команда провела свій перехідний період після того, як Трамп виграв вибори.

У неділю, напередодні своєї інавгурації, Трамп має взяти участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після мітингу відбудеться приватна вечеря.

У день інавгурації Трамп розпочне традиційну молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім попрямує до Білого дому на традиційний чай із президентом і першою леді, які залишають свій пост.

Після того, як Трамп складе присягу та виступить зі своєю інавгураційною промовою, відбудеться урочисте прощання з Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Коли новий республіканський уряд прийде до влади, Трамп відправиться на церемонію підписання в Капітолій, щоб затвердити деякі зі своїх перших офіційних актів, після чого відбудеться обід у Конгресі та огляд військ США.

Обраний президент Дональд Трамп повернеться до Білого дому в понеділок, 20 січня, після того, як складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом.