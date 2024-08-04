Експрезидент США Дональд Трамп привітав президента Росії Володимира Путіна з обміном полоненими, який відбувся цього тижня, зазначивши, що російський сильний лідер перехитрив американських політиків у рамках найбільшої такої угоди з часів закінчення холодної війни.

Про це він заявив під час передвиборчого мітингу в Атланті, повідомляє The Washington Post.

“Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду”, – сказав Трамп.

Примітно, що політик у виступі не згадав жодного з американських ув’язнених, яких було звільнено в рамках угоди, включаючи репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, але назвав цей обмін для США “жахливим”.

“Ми повернули наших людей, але, Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створює це поганий прецедент?” – зазначив Дональд Трамп.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував угоду про обмін ув’язненими між Росією та Західними країнами. На думку Трампа, обмін ув’язнених став “перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу”.