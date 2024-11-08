Новообраний президент США Дональд Трамп призначить Сьюзі Вайлз головою апарату Білого дому, що є історичним кроком — вперше цю посаду обійме жінка.

Про це йдеться в заяві Трампа, яку опублікував кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс.

“Сьюзі сильна, розумна, має новаторське бачення, нею захоплюються і її поважають. Я не сумніваюся, що нею пишатиметься країна”, — йдеться в заяві Трампа.

Як пише Associated Press, Вайлз, яка керувала передвиборчою кампанією Трампа, змогла здобути його повагу завдяки тому, що “не докоряла йому чи читала лекції”.

Вона також очолювала кампанії Трампа у 2016 і 2020 роках, а також успішну кампанію губернатора Флориди Рона ДеСантіса у 2018 році.

Помічники Трампа вважали, що Вайлз здатна впливати на його настрої та імпульси, не стримуючи його дій. Трамп неодноразово згадував Вайлз під час передвиборчої кампанії та публічно висловлював їй похвалу.

“Сьюзі — сильна, розумна, інноваційна, вона отримує загальне захоплення і повагу. Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою”, — сказав про неї Трамп.

Раніше CNN повідомляло, що Вайлз була основною кандидаткою на цю посаду, але висунула Трампу кілька умов, перш ніж погодитися, маючи певні застереження. Головною з умов було отримання більшого контролю над тим, хто може зв’язуватися з президентом в Овальному кабінеті.

Голови апарату Білого дому є довіреними особами президента, які допомагають йому виконувати його програму. Вони також виконують функцію так званого брамника, визначаючи, з ким президент бачиться і зустрічається.