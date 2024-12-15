Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Нуньєс виконуватиме роботу в розвідці та соцмережі. При цьому під час першої каденції Трампа він очолював Комітет з питань розвідки Палати представників США.

“Девін спиратиметься на свій досвід колишнього голови Комітету з розвідки Палати представників і свою ключову роль у викритті містифікації “Росія, Росія, Росія”, щоб надати мені незалежну оцінку ефективності та доречності діяльності розвідувальних служб США”, — написав Трамп на Truth Social.

Додамо, що президентська консультативна рада з питань розвідки — це комісія Білого дому, яка пропонує президенту незалежну оцінку ефективності та планування розвідслужб.